Dolar
17.57
Euro
18.02
Altın
1,710.83
ETH/USDT
1,544.40
BTC/USDT
22,255.00
BIST 100
2,496.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'nın Kramatorsk şehrine Rus güçlerince fırlatılan füze isabet etti

Ukrayna'da yoğun çatışmaların yaşandığı Donetsk cephe hattına yakın Kramatorsk şehrine Rus güçlerince fırlatılan füzenin isabet etmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Davit Kachkachishvili   | 19.07.2022
Ukrayna'nın Kramatorsk şehrine Rus güçlerince fırlatılan füze isabet etti

Donets ka Oblast

Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşta en şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk cephe hattına yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kramatorsk şehrinin merkezine, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından atılan füze düştü.

Şehrin merkezinde 4 apartmanın ortasında patlayan füze, çevredeki altyapı ve binalarda ağır hasara yol açarken patlama sonucu 6 sivilin yaralandığı bildirildi.

Enkaz alanında incelemelerde bulunan Kramatorsk Polis Soruşturma Dairesi Başkanı Kaptan Dmitro Morozov, Rus güçlerince şehre fırlatılan füzenin sadece sivillerin yaşadığı, askeri altyapısı olmayan şehrin merkezindeki konutlara isabet ettiğini aktardı.

Füzenin, yerel saatle 11.35 sularında apartmanların ortasında patladığını kaydeden Morozov, bomba uzmanlarından aldığı bilgiye göre, füzenin yere düşmeden havada patladığını söyledi.

Şehre isabet eden füzenin Rus güçlerince uçaktan fırlatıldığını ifade eden Morozov, "Alınan mevcut bilgilere göre, patlama sonucu 6 sivil yaralandı. Aralarında birinin durumu ağır." diye konuştu.

Morozov, saldırı hakkında soruşturmanın başladığını bildirdi.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker Bozkurt'un ailesine başsağlığı mesajı
İstanbul'da kimyasal madde yüklü tanker devrildi
Danıştaydan İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemine ret
Manisa'da orman yangını çıktı

Benzer haberler

IMF, Rusya'nın doğal gazı kesmesinin Avrupa ekonomilerini ciddi şekilde etkileyeceği konusunda uyardı

IMF, Rusya'nın doğal gazı kesmesinin Avrupa ekonomilerini ciddi şekilde etkileyeceği konusunda uyardı

Kremlin: Ukrayna tahılıyla ilgili müzakerelerin devam etmesini bekliyoruz

Ukrayna'nın Kramatorsk şehrine Rus güçlerince fırlatılan füze isabet etti

Doğal gazda Rusya’ya alternatif arayan AB, Azerbaycan’da umduğunu bulabilir mi?

Doğal gazda Rusya’ya alternatif arayan AB, Azerbaycan’da umduğunu bulabilir mi?
Rusya: Ukrayna'da ABD'nin sevk ettiği silahlar için gerekli mühimmatların depolarını vurduk

Rusya: Ukrayna'da ABD'nin sevk ettiği silahlar için gerekli mühimmatların depolarını vurduk
Bosna Hersek'teki savaşta öldürülen 16 kurbanın tabutu Prijedor'a uğurlandı

Bosna Hersek'teki savaşta öldürülen 16 kurbanın tabutu Prijedor'a uğurlandı