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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçiliği: Rusya, Kiev'deki siyasi liderleri öldürmek için 400 paralı asker gönderdi

Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçisi Ihor Ostosh, Rusya'nın ülkedeki siyasi liderler ve üst düzey yetkilileri öldürmek için Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı 400 paralı askeri başkent Kiev'e gönderdiğini belirtti.

İdiris Okuduci   | 28.02.2022
Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçiliği: Rusya, Kiev'deki siyasi liderleri öldürmek için 400 paralı asker gönderdi

Beyrut

Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçisi Ihor Ostosh, Rusya ve ülkesi Ukrayna arasında devam eden savaşa dair Beyrut'taki Büyükelçilik binasında açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ve Rusya arasında, Belarus'un Gomel bölgesinde başlayan müzakerelere değinen Ostosh, "İlk şartımız, koşulsuz bir şekilde Rusya'nın Ukrayna'dan tüm güçlerini çekmesidir. Bunu herkes çok iyi biliyor." dedi.

"Rusya'nın müzakere sonrası Ukrayna'dan güçlerini çekeceğini öngörüyor musunuz" sorusuna Ostosh, "Öyle olacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Moskova yönetimin daha önce Libya gibi başka ülkelerde başvurduğu paralı askerlerin bu sefer Ukrayna'ya gönderildiğini belirten Ostosh, "İngilizlerden gelen bilgilere göre Wagner, Kiev'e 400 asker gönderdi. Askerlere teklif edilen yüklü miktar para karşılığında Ukrayna'daki siyasi liderlerin öldürülmesi hedeflendi. Ancak biz korkmuyoruz." ifadelerini kullandı.


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