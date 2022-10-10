Dolar
18.58
Euro
18.07
Altın
1,686.35
ETH/USDT
1,319.30
BTC/USDT
19,430.00
BIST 100
3,589.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı'nda düzenlenen INSARAG Deprem Müdahale Simülasyon Tatbikatı'nda konuşuyor Kiev kent merkezine yakın bir noktadaki köprüde patlama meydana geldi
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen saldırılarda 8 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

Ukrayna basını, sabah saatlerinde Kiev, Lviv, Dnipro şehirlerine saldırılar düzenlendiğini bildirdi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı da Kiev'e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını açıkladı.

Davit Kachkachishvili   | 10.10.2022
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen saldırılarda 8 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

Kiev

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kent merkezindeki Şevçenkivsk semtinde patlamaların meydana geldiğini duyurdu.

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, "Şevçenkivsk semtinde birkaç patlama, başkentin merkezinde. Tüm hizmetler yerinde takipte." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Kiev'e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

"Başkentin tüm sakinleri alarm sırasında sığınaklarda kalmalı"

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Başkent Rus teröristlerin saldırısı altında. Füzeler şehir merkezinde Şevçenkivsk ile Solomyan semtindeki yerlere isabet etti. Hava alarmı var ve dolayısıyla tehdit devam ediyor. Başkentin tüm sakinlerine hitap ediyorum; alarm sırasında sığınaklarda kalın. Acil bir ihtiyaç yoksa bugün şehre inmemek daha iyi." ifadelerine yer verdi.

Olay yerlerinde arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kliçko, "Kiev'in merkezi caddeleri kolluk kuvvetleri tarafından trafiğe kapatıldı, kurtarma hizmetleri çalışıyor." bilgisini verdi.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre başkentte 3-4 patlama meydana geldi.

Kiev'e atılan roketlerden biri Zelenskiy'nin ofisinin de bulunduğu bölgeye düştü

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ofisi de bu bölgede bulunuyor.  

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, saldırınların ardından yaptığı açıklamada, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler." ifadelerini kullandı. 

Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Malesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın." 

Lviv ve Dnipro şehirlerine de saldırılar düzenlendi

Öte yandan Ukrayna basınında, sabah saatlerinde Kiev, Lviv, Dnipro şehirlerine saldırılar düzenlendiği haberleri yer aldı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Palandöken'in zirvesi beyaza büründü
MİT'ten terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusuna Irak'ın kuzeyinde operasyon
Türkiye ve dünya gündemi
Sultangazi'de 12 katlı binanın otoparkında çıkan yangın söndürüldü
Kadıköy'de bir binada yaşanan patlama ve yangınla ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sona erdi

Benzer haberler

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen saldırılarda 8 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen saldırılarda 8 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

Almanya Başbakanı Scholz, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

Zelenskiy, Rusya'yı Ukrayna halkına yönelik terör eylemleri düzenlemekle suçladı

Putin, Kırım köprüsündeki patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını söyledi

Putin, Kırım köprüsündeki patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını söyledi
Ukrayna'dan tahıl yüklü 17 gemi daha yola çıktı

Ukrayna'dan tahıl yüklü 17 gemi daha yola çıktı
Patlamayla sarsılan Kırım ilhakının sembolü: Kerç Köprüsü

Patlamayla sarsılan Kırım ilhakının sembolü: Kerç Köprüsü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet