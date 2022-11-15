Ukrayna'nın başkenti Kiev füzelerle vuruldu
Ukrayna'nın başkenti Kiev füze saldırılarının hedefi oldu.
Kiev
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, başkente füze saldırıları düzenlendiğini belirterek, "Peçersk semtinde iki konut isabet aldı. Hava savunma sistemleri birkaç füzeyi de düşürdü." dedi.
Kliçko, füzelerin isabet ettiği konutlarda yangın çıktığını, bölgeye itfaiye, sağlık, kurtarma ekiplerinin gönderildiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.