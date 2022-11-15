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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'nın başkenti Kiev füzelerle vuruldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev füze saldırılarının hedefi oldu.

Nazir Aliyev Tayfur   | 15.11.2022
Ukrayna'nın başkenti Kiev füzelerle vuruldu

Kiev

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, başkente füze saldırıları düzenlendiğini belirterek, "Peçersk semtinde iki konut isabet aldı. Hava savunma sistemleri birkaç füzeyi de düşürdü." dedi.

Kliçko, füzelerin isabet ettiği konutlarda yangın çıktığını, bölgeye itfaiye, sağlık, kurtarma ekiplerinin gönderildiğini kaydetti.

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