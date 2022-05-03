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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'nın Andriivka köyü sakinleri: Mahsene kaçarken koluma şarapnel parçası isabet etti

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın izlerini taşıyan Andriivka köyü sakinleri, Rus saldırıları esnasında yaklaşık 1 ay evlerindeki mahzenlerde saklandıklarını ve korkunç anlar yaşadıklarını söyledi.

Ekip   | 03.05.2022
Ukrayna'nın Andriivka köyü sakinleri: Mahsene kaçarken koluma şarapnel parçası isabet etti Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç / AA

Kiev

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki Andriivka köyü, 26 Şubat'ta Rus askeri güçleri tarafından ele geçirildi ve saldırılara maruz kaldı.

Ukrayna ordusunun martın sonunda yeniden kontrol sağladığı köydeki evler bombalandı ve 40'tan fazla sivil hayatını kaybetti.

"Saldırılarda koluma şarapnel parçası isabet etti"

Soy ismini vermek istemeyen Andriivka sakinlerinden Nina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 ay devam eden saldırılar esnasında mahzende saklandıklarını anlatarak, "Mahzenden çıktığımızda gördüklerimiz korkunçtu. Evimiz bombalanmıştı." dedi.

Saldırıda yaralandığını belirten Nina, "Mahzene kaçarken koluma şarapnel parçası isabet etti ama şükürler olsun hayatta kalabildim." ifadesini kullandı.

Nina, köy sakinlerinin evlerinden değerli eşyaların çalındığını, bu süreçte köyde 40'tan fazla sivilin hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Rus askerleri köye girdiklerinde evleri gezerek telefonlarımızı aldı ve kırdı. Bu nedenle yakınlarımızla uzun süre irtibat sağlayamadık." diye konuştu.

Kiev'de yaşayan kızının yanına taşındıklarını kaydeden Nina, "Buraya sağlam kalan eşyaları bulmak için geldik ancak hiçbir şey bulamadık. Hayata nereden tekrardan başlayacağımızı bilemiyorum." dedi.

Nina'nın eşi Viktor da geleceklerinin belirsiz olduğunu vurgulayarak, "Evimizin hali ortada. Tadilatını yapabileceğimi düşünüyordum ama ev kullanılamaz halde." ifadelerini kullandı.

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