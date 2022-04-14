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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'nın ağır çatışmaların olduğu Gostomel şehrinde halk yaralarını sarmaya çalışıyor

Ukrayna'da, yoğun Rus bombardımanları nedeniyle ağır hasar gören Gostomel şehrine dönen halk, ailelerini yeniden buraya getirebilmek için yanmış ve yıkılmış evlerini yeniden kurmaya çalışıyor.

Davit Kachkachishvili   | 14.04.2022
Ukrayna'nın ağır çatışmaların olduğu Gostomel şehrinde halk yaralarını sarmaya çalışıyor Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Kiev

Gostomel'deki Maliovnichi Sokağı'nda düzenlenen Rus hava saldırıları nedeniyle yanmış evinin enkazında temizlik yapan İvan Yegeyda, evinin yaşanmaz hale geldiğini söyledi.

Savaş başlamadan önce burada eşi ve iki çocuğuyla yaşadığını belirten Yegeyda, "Onlar şimdi yurt dışında. Saldırının ilk gününde (24 Şubat) buradan çıktık." dedi.

Yegeyda, savaşın başladığı ilk günden itibaren bölgede ağır hava saldırıları başladığını anlatarak "24 Şubat'ta sabah saat 5'te saldırı başladı. Gostomel havaalanına doğru füzeler fırlatıldı. Sonra saat 12 gibi helikopterler uçmaya başladı. Alabileceğimiz kadar eşya alıp buradan ayrıldık." diye konuştu.

Evlerinin büyük kısmının Rus hava saldırıları sonucu yandığını, kalan kısmının ne kadar dayanıklı olduğunu bilmediğini ve bunun için ekspertiz raporunu beklediklerini aktaran Yegeyda, "Burada tadilat ve tamirat yapmayı deneyeceğiz. Duvarlar duruyor." ifadelerini kullandı.

Yegeyda, evde kalan bazı demir eşyaları toplamaya çalıştığını, evin yaşayacak hale gelmesi durumunda ailesini yeniden buraya getirebileceğini söyledi.

Aynı sokakta yaşayan, düşen füze nedeniyle evi hasar gören Gostomel sakini 44 yaşındaki Taras Bogdarenko ise "Rusların yaptıklarının sonuçlarını topluyorum burada." dedi.

Bogdarenko, 24 Şubat'tan bu yana bölgede çatışmalar yaşandığını ama özelikle 5 Mart'ta sivillerin evlerine yönelik hava saldırılarının arttığını, çevredeki tüm evlerin yandığını vurguladı.

Eşi ve bir çocuğuyla 24 Şubat'ta şehirden çıktığını dile getiren Bogdarenko, şöyle devam etti:

"Biz helikopter ve uçakların havaalanına doğru uçmaya başladığını gördük. Büyük patlamalar oldu. Durumun daha da gerilmesini beklemedik."

Bogdarenko, evin daha çok dışarıdan hasar gördüğünü, eşyaların çoğunun kullanılabilecek durumda olduğunu ve tamiratın yapılmasının ardından evde yaşamanın mümkün olacağını söyledi.

Artık toparlanmaları gerektiğini, bölgeye elektrik ve gazın verilmesini beklediklerini aktaran Bogdarenko, "Yaşamak lazım. Biz Ukraynalılar çok güçlü halkız." diye konuştu.

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