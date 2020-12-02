Euro
9.45
Dolar
7.83
BIST 100
1,327.75
Altın
1,814.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Ukraynalıların yarısından fazlası Kovid-19 aşısı olmaya hazır

Ukraynalıların yüzde 55'i ücretsiz olması halinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaya hazır.

Talha Yavuz   | 02.12.2020
Ukraynalıların yarısından fazlası Kovid-19 aşısı olmaya hazır

Kiev


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rating araştırma grubunun anketinde, katılımcıların yüzde 45'inin, salgına karşı alınan önlemlerin yerinde, yüzde 30'u yetersiz, yüzde 11'i ise çok katı olduğunu düşündüğü ifade edildi.

Ankette aşının ücretsiz olması durumunda yüzde 55'lik kesimin aşı yaptıracağı, yüzde 40'ın ise henüz yaptırmaya hazır olmadığı belirtildi.

Ukrayna'da artan vakalar sebebiyle 14 Kasım'dan itibaren 3 hafta süreyle önlemler sıkılaştırılmıştı.

Ülkede son 24 saatte 13 bin 141 kişide virüse rastlanmış, 28 Kasım'da 16 bin 294 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle "salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" kayıtlara geçmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BioNTech aşıyla ilgili AB ve ABD kararını aralık ortasında bekliyor
Rusya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama gelecek hafta başlayacak
Avusturya'da Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan okul ve iş yerleri yeniden açılıyor
Ukraynalıların yarısından fazlası Kovid-19 aşısı olmaya hazır
İngiltere'de, Kovid-19 aşısının kullanımında 'öncelikli olacakların' listesi açıklandı

Benzer haberler

Ukraynalıların yarısından fazlası Kovid-19 aşısı olmaya hazır

Ukraynalıların yarısından fazlası Kovid-19 aşısı olmaya hazır

Kan bağışı tahlilleri, ABD'de Kovid-19'un geçen yıl aralıkta yayıldığına işaret ediyor

BioNTech ile Pfizer'in geliştirdiği aşı dünyada tescillenen ilk Kovid-19 aşısı oldu

İstanbul Valiliği: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urusky'un ilimizi ziyaretinde herhangi bir olay meydana gelmemiştir

İstanbul Valiliği: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urusky'un ilimizi ziyaretinde herhangi bir olay meydana gelmemiştir
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 274 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 274 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 44 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 44 milyonu geçti