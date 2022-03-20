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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukraynalılar, Rusya ile savaşta ölen yakınlarını gözyaşlarıyla defnediyor

Rusya ile yaşanan savaşta hayatını kaybeden Ukraynalı askerler, Kiev’de düzenlenen sade merasimle defnediliyor.

Mustafa Deveci   | 20.03.2022
Ukraynalılar, Rusya ile savaşta ölen yakınlarını gözyaşlarıyla defnediyor Fotoğraf: Emin Sansar - Anadolu Ajansı

Kiev

Başkent Kiev’de bulunan Baikove Mezarlığı, Rusya ile yaşanan savaş nedeniyle en hüzünlü ve yoğun günlerini yaşıyor.

Savaşta hayatını kaybeden, Kiev’de ikamet eden sivil ve askerlerin cenazeleri bu mezarlıkta defnediliyor.

Bazen mezarlıkta aynı anda birkaç cenaze merasimi gerçekleştiriliyor. Kiev yakınlarındaki bir patlamada hayatını kaybeden 26 yaşındaki Alexsandar Şasa için düzenlenen merasime Şasa’nın ailesi ve silah arkadaşları katıldı.

Şasa’nın ailesi gözyaşlarına boğulurken, yakınları ve silah arkadaşları tabutunun üzerine çiçek bıraktı. 

Dini merasimin ardından silah arkadaşları Şasa ve hayatını kaybeden diğer Ukraynalılar için saygı atışı yaptı. 

Kiev makamlarından geçen hafta yapılan açıklamaya göre, Rusya ile savaşta en az 1300 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

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