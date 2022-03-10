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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukraynalı savaş mağdurlarının Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişleri sürüyor

Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'yı terk eden çok sayıda savaş mağdurunun Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişleri devam ediyor.

Kemal Karadağ   | 10.03.2022
Ukraynalı savaş mağdurlarının Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişleri sürüyor Fotoğraf: Kemal Karadağ / AA

Suveava

Uzun süren yolculuğun ardından sınır bölgesine ulaşan Ukraynalılar, yapılan işlemlerin ardından Romanya'ya kabul ediliyor.

Bölgedeki kar yağışı ise savaştan kaçan Ukraynalılar için şartları zorlaştırıyor. Yanlarına aldıkları birkaç eşyayla sınırı geçenler, ısıtmaları bulunan çadırlarda bir süre konakladıktan sonra tekrar yola çıkıyor.

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