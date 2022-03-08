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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukraynalı savaş mağdurlarının Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişleri devam ediyor

Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'dan ayrılmak isteyen çok sayıda savaş mağdurunun Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişleri devam ediyor.

Kemal Karadağ   | 08.03.2022
Ukraynalı savaş mağdurlarının Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişleri devam ediyor Fotoğraf: Kemal Karadağ/ AA

Uzun süren yolculuğun ardından sınır bölgesine ulaşan Ukraynalılar, yapılan işlemlerin ardından Romanya'ya kabul ediliyor.

Savaşın en büyük mağdurlarından olan çocuklar, soğuk hava koşullarına rağmen kilometrelerce yolu yürüyerek aşıp aileleriyle sınır kapısından Romanya'ya giriş yapıyor.

Siret Sınır Kapısı'nda, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ekipleri sivillere insani yardım malzemesi dağıtmayı sürdürüyor.

Bölgede başlayan yoğun kar yağışı, savaştan kaçan Ukraynalıları için şartları daha da zorlaştırırken insani yardım ekipleri de çalışmalarını güç koşullarda sürdürüyor.


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