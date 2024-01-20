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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukraynalı polisler, Harkiv'de savaş nedeniyle sahipsiz kalan atların bakımını üstleniyor

Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde savaşın en çok etkilediği kasabalardan Staryi Saltiv'de sahipsiz kalan atların bakımını polisler üstleniyor.

Davit Kachkachishvili  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
Ukraynalı polisler, Harkiv'de savaş nedeniyle sahipsiz kalan atların bakımını üstleniyor Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Harkiv

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ağır hasar alan yerleşim yerleri ve çatışma bölgelerinde hayvanlar da zarar görüyor.

Savaşın ağır izlerini taşıyan Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv bölgesinde de çatışmalar sebebiyle birçok hayvan sahipsiz kaldı. Bu bölgede adeta harabeye dönen Staryi Saltiv kasabasında bulunan çiftlikteki kimsesiz atlara Ukraynalı polisler sahip çıkıyor.

Kasabada aralarında saldırılarda yaralanmış ve travma geçirmişlerin de olduğu 28 at, polisler ve gönüllülerin yardımıyla besleniyor.

Savaşın ilk günlerinde ağır çatışmalara maruz kalan, Rus ordusunun kontrolüne geçtikten sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince yeniden kontrol altına alınan Staryi Saltiv'de görevli polisler, atların bakımı için tüm imkanlarını kullanıyor.

Polisler, atların barındığı çiftliğe sık sık gelerek hayvanlara yem ve su veriyor.

Staryi Saltiv'de görevli 31 yaşındaki polis Denis, AA muhabirine, saldırılarda hasar gören çiftlikte bulunan bakıma muhtaç atlardan geçen yıl haberdar olduklarını söyledi.

"Atlara bakmak için gönüllülerden de yardım alıyoruz"

Güvenlik gerekçesiyle soyadını açıklamayan Astsubay Kıdemli Çavuş Denis, bölgede görevli polis ekipleriyle sahipsiz kalan hayvanlara yardım etmeye karar verdiklerini anlattı.

Çiftlikteki atlara düzenli olarak yem ve su getirmeye çalıştıklarını belirten Denis, şunları dile getirdi:

"Atlara bakmak için gönüllülerden de yardım alıyoruz. Yaklaşık 5 aydır bu atlarla ilgileniyoruz. Şimdilik veteriner ve ilgili uzmanların buraya gelmesini bekliyoruz. Atlara biz bakıyoruz ama onların ilaç ve vitaminlere ihtiyaçları var. Uzun süredir veterinerler bakmamış. Atlar için uygun tüm şartları oluşturmak istiyoruz."

Denis, bazı atların daha önce şarapnel parçalarıyla yaralandığını ve bugüne kadar kapanmamış yaralarının daha çabuk iyileşmesi için veterinerin en kısa sürede çiftliğe gelmesini beklediklerini söyledi.

Sahipleri ortaya çıkmadıkça atlar başkasına verilmiyor

Görevde olmadıkları zaman da çiftliğe gidip at bakıcılarına yardım etmeye çalıştıklarını söyleyen Denis, "Bir yandan polis olarak görevdeyiz. Aynı zamanda vakit olunca buraya gelip atlara bakıyoruz. Atların sahibi ortaya çıkmadığı sürece onları kimseye verme hakkımız yok. Bizim onlara bakmamız lazım." dedi.

Savaş nedeniyle bölge sakinlerinin imkanlarının da kısıtlı olduğunu, atlara bakabilmek için kendi maaşlarını bile kullandıklarını belirten Denis, yerel belediyeden de yardım aldıklarını anlattı.

Rusya sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede yer aldığı için patlama seslerinin de net şekilde duyulduğu Staryi Saltiv'de sahipsiz atları bir gün bile yalnız bırakmayan at bakıcısı Oleksey de bazı atların sağlık durumunun kötü olduğunu ifade etti.

Staryi Saltiv'deki çiftlikte at bakıcısı olarak görev yaptığını belirten Oleksey, "Savaşta 4 at yaralanmıştı, biri öldü. Bunlardan ikisi iyileşti. Birinin ise yarası hala açık. Vücudunda şarapnel parçası kaldı." ifadelerini kullandı.

Oleksey, sahipsiz kalan atlara başta sadece kendi imkanlarıyla bakmaya çalıştığını, son aylarda polislerin de desteğiyle hayvanların durumlarının iyileşmeye başladığını dile getirdi.

Savaş başladığında çiftlikte 24 at olduğunu, artık 4 tay ile sayılarının 28'e çıktığını söyleyen Oleksey, "Polislerin yardımı olmasaydı bu atların sayısı oldukça az olacaktı." dedi.

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