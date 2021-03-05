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Dünya

Ukrayna'dan Kırımoğlu'nun Kırım'a giriş yasağını 2034'e kadar uzatan Rusya'ya tepki

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Kırım Tatar Türk halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun, Kırım'a giriş yasağının 2034'e kadar uzatılmasına ilişkin Rusya'ya tepki gösterdi.

Talha Yavuz   | 05.03.2021
Ukrayna'dan Kırımoğlu'nun Kırım'a giriş yasağını 2034'e kadar uzatan Rusya'ya tepki Fotoğraf: Abdulhamit Topal/AA

Kiev

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın sinizminin sınırları olmadığını" kaydetti.

Bakan Yardımcısı Ceppar, "Kırım'daki Rus işgalciler Kırım Tatar Türk halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'ndan o kadar korkuyorlar ki vatanı Kırım'a girişini 2034'e kadar yasakladılar." ifadelerini kullandı.

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