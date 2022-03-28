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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'dan ayrılan savaş mağdurlarının Türkiye'ye gelişleri sürüyor

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirler bombalanan savaş mağdurlarının Türkiye'ye gelişleri devam ediyor.

Hakan Mehmet Şahin   | 28.03.2022
Ukrayna'dan ayrılan savaş mağdurlarının Türkiye'ye gelişleri sürüyor Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin/AA

Edirne

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen Türk vatandaşlarının yanı sıra Azerbaycan ve Ukraynalılar da Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

Aileler, bir yandan savaştan kaçarak Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu bir yandan da yakınlarını ve iş yerlerini orada bırakmanın üzüntüsünü yaşıyor.

Ahıska Türkleri'nden Zahattin Hatemoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna'da durumun çok kötü olduğunu belirtti.

Rusya'nın, bazı kentleri her gün bombaladığını anlatan Hatemoğlu, "Savaşın ortasında kalmıştık. Özellikle Harkiv'de bir tane sağlam ev kalmamıştır. Her gün bomba düşüyordu." dedi.

"Şükürler olsun kurtulduk"

Fatma Hatemoğlu ise yaşadıkları kentte sirenlerin çalmasıyla bodrum katlara indiklerini, tüm yiyeceklerini orada muhafaza ettiklerini anlattı.

Elektrikler kesik olduğu için her akşam karanlıkta oturduklarını anlatan Hatemoğlu, "Kapıya çıkamıyoruz, her gün çatışma, bomba seslerinden pencereler titriyor. Biz çocuklarımızı ziyarete gitmiştik savaşın içinde kaldık. Her gün Allah'a yalvardık, 'bir kapı açılsa da çıksak gelsek' diye. Şükürler olsun kurtulduk. Büyüklerimizden Allah razı olsun." dedi.

Hatemoğlu, iki oğlunun Ukrayna'da kaldığını, yaşları genç olduğu yetkililerin çıkışlarına izin vermediğini belirtti.

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