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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'dan AB ülkelerine girenlerin yarısı çocuklardan oluşuyor

Rusya-Ukrayna savaşından kaçarak komşu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sığınan 3,8 milyon kişinin yaklaşık yarısının çocuklardan oluştuğu bildirildi.

Ömer Tuğrul Çam   | 29.03.2022
Ukrayna'dan AB ülkelerine girenlerin yarısı çocuklardan oluşuyor

Brüksel

AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Avrupa Parlamentosunun Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komitesindeki "Ukraynalı kadın sığınmacıların durumu" konulu oturumda, AB sınırlarına giren Ukraynalılar hakkında bilgi verdi.

Johansson'un aktardığı bilgiye göre, bugüne kadar AB sınırlarına 3,8 milyon Ukraynalı girdi. Bu kişilerin 1,8 milyonundan fazlasını çocuklar oluşturuyor.

AB'nin verilerinde çocukların 3 bin 600'ünün yanında ailesi veya yakını olmadan AB'ye girdiği görülüyor. Johansson, refakatsiz çocuklarla özel olarak ilgilenildiğini ve bakımlarının yapıldığını aktardı.

Johansson, hangi AB ülkelerine kaç Ukraynalı gittiği hakkında da bilgi verdi. Buna göre, 2,3 milyon Ukraynalı Polonya'dan, 700 bin Ukraynalı Romanya'dan, 270 bin kişi Macaristan'dan, 240 bin kişi de Slovakya'dan AB sınırlarına girdi.

Bu kişilerin 1 milyonu daha sonra diğer AB ülkelerine dağıldı. Şu anda Polonya'da 1,5 milyon Ukraynalı bulunuyor. Polonya, nüfusuna göre en fazla Ukraynalıya ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunuyor.

Nüfusuna kıyasla en çok Ukraynalıya ev sahipliği yapan ikinci ülke Avusturya, üçüncü ülke ise Çekya. Bu iki ülkenin her birinde 200 binin üzerinde Ukraynalı bulunuyor.

Johansson, savaşın 24 Şubat'ta başlamasından sonra görülen hızlı sığınmacı akının yavaşladığını söyledi. İlk dönemde günde 200 bini bulan girişlerin şu anda 40 bine indiğini aktaran Johansson, AB'nin tarihinde ilk kez harekete geçirdiği Geçici Koruma Yönergesi'ne başvurular hakkında da bilgi verdi.

Buna göre, 3,8 milyon Ukraynalıdan 800 bini geçici koruma için başvurdu. Ancak iltica başvuruları bunun yanında düşük kaldı. Şu ana kadar 18 bin Ukraynalı AB ülkelerine iltica başvurusunda bulundu.

AB Geçici Koruma Yönergesi ile Ukraynalılar, AB ülkelerinde oturma izni alabilecek, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanacak, iş bulup çalışabilecek. Ukraynalılara ayrıca sosyal refah yardımı, barınma yardımı ve geçim yardımı gibi imkanlar verilebilecek. Geçici koruma ilk aşamada 1 yıl için verilecek, daha sonra duruma göre iki kez 6'şar ay uzatılması mümkün olacak.

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