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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'daki savaşta kısmen yıkılan konutlarda yaşayan siviller hayata tutunmaya çalışıyor

Ukrayna'da ağır hasar alan konut ve binalarda yıkım tehlikesine rağmen yaşamaya sürdüren siviller, oldukça zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Davit Kachkachishvili   | 13.12.2022
Ukrayna'daki savaşta kısmen yıkılan konutlarda yaşayan siviller hayata tutunmaya çalışıyor Fotoğraf: Mustafa Çiftçi - AA

Kiev

Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde siviller, yoğun bombardıman sonucu kısmen yıkılan binalarda yaşıyor.

Siviller, büyük bölümü çöken binalarda elektrik ve gaz hizmetleri almasa da tüm zorluklarla rağmen yuvalarını terk etmiyor.

Horenka kasabasında ağır hasar almış binalarda yaşamlarını sürdüren bazı siviller, bölgede her gün dağıtılan insani yardımlar ve sıcak yemekler sayesinde hayata tutunabiliyor.

Buça, İrpin, Gostomel şehirleri, Moşçun köyü ve Horenka kasabasında enkazda yaşayanlar, zorlu kış şartlarında birbirlerine destek vererek hayata tutunuyor.

71 yaşındaki Nadiya Vasilenko, uçak saldırıları sonucu kısmen yıkılan ve ağır hasar alan beş katlı binada aylardır tek başına yaşıyor.

Vasilenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğünü, sürekli kar ve yağmur yağdığını, bu yüzden çatıdan su aktığını söyledi.

24 Şubat'ta savaşın başlamasının ardından 10 gün boyunca diğer komşularla beraber evin altındaki sığınakta kaldıklarını kaydeden Vasilenko, "Çatışmalar gittikçe artıyordu. 4 Mart'ta ise artık binadaki kapılar, pencereler uçmaya başladı. Aynı gün bizi buradan tahliye ettiler." diye konuştu.

8 ile 9 Mart'ta binaya füzelerin isabet ettiğini ve binanın orta katının çöktüğünü kaydeden Vasilenko, nisan ayından sonra evine geri döndüğünü aktardı.

Vasilenko, ağır şartlarda yaşamaya devam ettiğini belirterek, "Plastik şişesini sıcak suyla dolduruyorum. İki battaniyem var onlarla ısınıyorum. Her gece sabahın gelmesini bekliyorum. Önemli olan sağlıklı olalım. Biz Ukraynalıyız, güçlüyüz. Biz kazanacağız. Eminim her şey iyi olacak." dedi.

Soğuk havadan korunmak için bazı tadilatlar yaptığını vurgulayan Vasilenko, "Yılbaşının gelmesini ve geçmesini bekliyoruz. Sonra havalar yavaş yavaş ısınmaya başlayacak." diye konuştu.

Vasilenko, her gün gönüllüler tarafından kasabada ihtiyaç sahibi insanlara sıcak yemeğin dağıtıldığını ifade ederek, çevresinde hasar almış diğer binalardaki insanların da zor şartlarda yaşamaya devam ettiğini söyledi.

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