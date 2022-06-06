Ukrayna'daki çatışmalarda enkaza dönen Zahaltsi köyünde savaşın izleri silinmeye çalışılıyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk günlerinde Rus güçlerinin hava saldırıları sonucu harabeye dönen Zahaltsi köyünde savaşın izleri silinmeye çalışılıyor.
Kiev
Kiev bölgesindeki savaşın en ağır izlerini taşıyan köylerden Zahaltsi'ye geri dönen halk, çatışmalarda hasar gören evlerini yaşanabilecek hale getirmeye çalışırken tamamen yanan veya yıkılan evlerin sahipleri de imkanları kısıtlı olsa da yeni evler inşa etme hayalleri kuruyor.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat'tan itibaren martın sonuna kadar yoğun çatışmalara sahne olan Zahaltsi köyünde, yerle bir olmuş altyapının yanı sıra köy merkezinde yıkılan kilise ve yolda patlamış haldeki bir tank da dikkati çekiyor.
Halk, yaz aylarının sıcak günlerinden faydalanarak kışa kadar, hasar gören evlerini onarmaya ve eşyalarını kurtarmaya çabalarken aynı zamanda tarım işleriyle de meşgul olmaya çalışıyor.
Köyün ortasından geçen yola düşen füze nedeniyle hasar gören evinde tadilat yapan, 65 yaşındaki İvan Klokon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evin içindeki tadilatın ardından şimdi de çitlerini yenilemeye çalıştığını söyledi.
Köyde yoğun çatışmaların martta yaşandığını aktaran Klokon, "Rusya Federasyonu buraya sivillere saldırdı. Evleri taradılar. 12-20 Mart arasında burada güçlü çatışmalar yaşandı." diye konuştu. Çatışmalar sırasında ailece köyde olmadıklarını, 14 Mart'ta güvenli bir bölgeye geçtiklerini kaydeden Klokon, tahliye sırasında Rus askerlerinin sivillere yönelik yoğun ateş açtığını ifade etti. Klokon yaşanan süreçte hayatını kaybedenler olduğunu, köydeki birçok evin yıkıldığını ve yaşanmaz hale geldiğini anlattı.
Klokon, artık köye dönerek hasar gören evlerinin yeniden yaşanır hale gelmesi için kendi imkanlarıyla ailece gayret gösterdiklerini dile getirdi.
Tamamen yıkılan evinin önündeki tarlada ekim yapıyor
Köye yönelik saldırılarda evi tamamen yıkılan, 58 yaşındaki Yekaterina Yorkovets de eşiyle 40 yıl yaşadıkları evlerinden geriye sadece enkazın kaldığını ifade etti.
Evlerinin yakınlarında şiddetli çatışmalar yaşandığını anlatan Yorkovets, "7 Mart'ta doğum günüm vardı. Sabah saat 5 civarında şiddetli patlama sesleri duyduk. Tam o arada yaşadığımız için Tanrı'ya şükrettim. Daha sonra füzelerin evimize yakın patladığını gördük." dedi.
Çatışmaların başladığı günlerde evde iki kızı ve torunlarının da olduğunu, daha sonra onları güvenli bölgeye gönderdiklerini belirten Yorkovets, şöyle konuştu:
"Ben ise 17 Mart'a kadar evde kaldım. Daha sonra bir yandan Ukrayna ordusu köye girdi, diğer yanda Ruslar vardı. 17 Mart'ta ben de köyden tahliye edildim. O gün Rus kuvvetleri uçaklarla evimizi bombaladı."
Köye daha sonra geri geldiğini ama yaşayacak yeri kalmadığı için şimdilik 5 kilometre uzaklıkta diğer bir köyde bir yakının evinde geçici olarak kaldığını söyleyen Yorkovets, evini yeniden inşa edebilmesi için yardım çağrısında bulunarak "Kim nasıl, ne şekilde yapabilirse, bana destek verin." ifadesini kullandı.
Yıkılan evinin önündeki tarlada çilek, patates ve soğan yetiştirmeye çalıştığını dile getiren Yorkovets, "Evin önündeki tarlada büyük mermiler vardı. Onları kaldırdım ve onların yerine patates ektim. Hayat devam ediyor. Güzel insanların merhametine bağlıyım." dedi.
Yorkovets, olanlardan dolayı kalp krizi geçiren eşinin bir hastanede tedavi altına olduğunu söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.