Ukrayna'daki AA savaş muhabirlerinin Harkiv kentinde kaldığı otel bombalandı
Ankara
Ukrayna'daki AA savaş muhabirlerinin Harkiv kentinde kaldığı otel bombalanırken haber ekibi, yanan ve tahrip olan binadan yara almadan kurtuldu.
Ukrayna'daki AA savaş muhabirlerinin Harkiv kentinde kaldığı otel bombalanırken haber ekibi, tahrip olan binadan yara almadan kurtulduhttps://t.co/2ASUQDVvJU pic.twitter.com/cWYC7nDovQ— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 10, 2024
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