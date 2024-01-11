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Dünya

Ukrayna'daki AA savaş muhabirlerinin Harkiv kentinde kaldığı otel bombalandı

Tolga Özgenç  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Ukrayna'daki AA savaş muhabirlerinin Harkiv kentinde kaldığı otel bombalandı

Ankara

Ukrayna'daki AA savaş muhabirlerinin Harkiv kentinde kaldığı otel bombalanırken haber ekibi, yanan ve tahrip olan binadan yara almadan kurtuldu.

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