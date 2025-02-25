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Dünya

Ukrayna'da "Zelenskiy'nin yetkilerini kullanma süresinin uzatılmasına" ilişkin tasarı onaylandı

Ukrayna parlamentosu, "Ukrayna'nın yeni seçilen devlet başkanı göreve başlayana kadar" Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yetkilerini kullanma süresinin uzatılmasına ilişkin karar tasarısını kabul etti.

Davit Kachkachishvili  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Ukrayna'da "Zelenskiy'nin yetkilerini kullanma süresinin uzatılmasına" ilişkin tasarı onaylandı

Kiev

Ukrayna'daki Ses Partisi Milletvekilli Yaroslav Jelezniyak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, parlamentoda, seçimlere kadar Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yetkilerini kullanma süresinin uzatılmasına destek verecek karar tasarısının oylandığını belirtti.

Jelezniyak, "Rusya'nın Saldırganlığı Bağlamında Ukrayna'da Demokrasiyi Desteklemek" başlıklı tasarıya 268 milletvekilinin 'evet' oyu verdiğini bildirdi.

Parlamentoya sunulan karar tasarısında şu ifadeler yer aldı:

"Ukrayna Parlamentosu, özellikle sıkıyönetim hukuk rejimi altında Ukrayna yasalarında öngörülen kurumsal iktidar sürekliliği ilkesine uyulmasının gerekliliğini vurguluyor ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Ukrayna Anayasası'nın 108. maddesinin birinci kısmı uyarınca yeni seçilen devlet başkanı göreve başlayıncaya kadar yetkilerini kullanması gerektiğini vurguluyor."

Zelenskiy'nin yetkilerini kullanma süresinin "Ukrayna'nın yeni seçilen devlet başkanı göreve başlayana kadar" uzatılmasına ilişkin karar tasarısı dün düzenlenen ilk oylamadan geçememişti.

Zelenskiy 2019'dan bu yana Ukrayna Devlet Başkanı olarak görev yapıyor.

Ülkesinde devam eden savaş nedeniyle devlet başkanı seçiminin yapılmasının imkansız olduğunu savunan Zelenskiy, bu nedenle 2024'te söz konusu seçimlerin yapılmadığını belirtiyor.

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