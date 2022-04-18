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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'da "Yılan Adası Direnişi" konulu pulu almak için halk kuyruğa girdi

Ukrayna'da çatışmaların başladığı ilk günlerde Yılan Adası'nı koruyan Ukraynalı askerlerin Rus deniz kuvvetlerine karşı gösterdiği direnişi anlatan "Yılan Adası Direnişi" konulu pulu almak için başkent Kiev'de halk kuyruğa girdi.

Davit Kachkachishvili   | 18.04.2022
Ukrayna'da "Yılan Adası Direnişi" konulu pulu almak için halk kuyruğa girdi

Kiev

Üzerinde önceki günlerde batan Rus Karadeniz Filosu’na ait "Moskova" kruvazörü ve ona karşı direnen bir Ukraynalı askerin resmi olan ve Ukrayna Merkez Postası tarafından yeni basılan "Yılan Adası Direnişi" konulu pulu almak Kiev sakinleri saatlerce kuyrukta bekliyor.

Kiev merkezinde bulunan posta binasına eşi ve bebeği ile girip pullardan alabilen Vladimir Markov, "Yurt dışındaki arkadaşlarımız için aldık. Onlar pulu almamızı rica etmişlerdi." dedi.

Söz konusu pulda, Ukraynalı askerin Rus gemisine gösterdiği "meşhur" direnişin bulunduğuna dikkati çeken Markov, pulu almak için soğuk havada bebekle beraber beklediklerini söyledi.

Sırada bekleyenlerden Bogdan Zakaharisevich, "Pulu almak için bekliyoruz. Hatıra için alacağız. Bir milyon basıldı. Bu pullar ilk basılanlardandır. Çocuklarımıza kalacak. Sıra çok uzun ve yavaş ilerliyor. Bir saattir bekliyorum ve muhtemelen 5 saat daha bekleyeceğim." diye konuştu.

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