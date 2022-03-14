Dolar
14.77
Euro
16.23
Altın
1,954.64
ETH/USDT
2,569.50
BTC/USDT
38,896.00
BIST 100
2,088.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'da yaşadıkları şehirler bombalanan Türklerin yurda gelişleri sürüyor

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından kara yoluyla tahliye edilen Türklerin yurda dönüşleri devam ediyor.

Gökhan Zobar   | 14.03.2022
Ukrayna'da yaşadıkları şehirler bombalanan Türklerin yurda gelişleri sürüyor

Edirne

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden çıkarılan Türk vatandaşlarının yanı sıra Azerbaycan ve Ukraynalılar da Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

Kapıkule Sınır Kapısından giriş yapan Hasan Karyağdı, AA muhabirine, Ukrayna'da zor günler geçirdiklerini, saldırılar nedeniyle bir süre sığınakta kaldıklarını söyledi.

Ukraynalı eşinin ailesinin evrak işleri için bir süre önce Ukrayna'ya gittiklerini anlatan Karyağdı, "25 Şubat için uçak bileti almıştık. 24'ünde saldırılar başlayınca dönemedik. Tankların şehre girişini ve yerel kuvvetlerle çatışmalarına şahit olduk. Sıkıntılı dönemler geçirdik ama sağ salim Türkiye'ye gelebildik." dedi.

Karyağdı, Türkiye'nin Ukrayna'da zor durumda kalan herkese yardım etmeye çalıştığını vurguladı.

Yurda gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Karyağdı, şunları kaydetti:

"Allah razı olsun, Türkiye gerekeni yaptı ve bizleri kurtardı. Allah razı olsun, eksik olmasınlar. Devletimizin tahliye operasyonuyla geldik. İlk önce Kiev'e geldik, büyükelçiliğimizde bir gece konakladık. Oradan otobüslerle sınır bölgesine yollandık. Nihayetinde eşimle birlikte Türkiye'ye gelebildik."

Azerbaycanlı Cemal Abbasov ise Kiev'de yaşadığı bölgenin bombalandığını belirtti.

Zor zamanlar yaşadıklarını aktaran Abbasov, "Kiev'den kaçarak Lviv'deki tanıdıklarımın yanına gittim. Orada bir süre kaldıktan sonra Türkiye bizi otobüslerle getirdi. Allah Türkiye'den razı olsun." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pfizer'ın Üst Yöneticisi Bourla'ya göre dördüncü Kovid-19 aşısı gerekli
Rusya’nın başkenti Moskova’da maske zorunluluğu sona eriyor
'Kovid-19'un kahramanları' salgınla mücadelede geçen 2 yılı anlattı
Güney Kore, 5 ila 11 yaşındaki çocukları 31 Mart'ta aşılamaya başlayacak
Fransa'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu ve aşı kartı uygulaması kaldırıldı

Benzer haberler

İngiltere, yaptırım uygulanan Rus oligarkların evlerini Ukraynalılara açmayı düşünüyor

İngiltere, yaptırım uygulanan Rus oligarkların evlerini Ukraynalılara açmayı düşünüyor

AB, Rusya ekonomisinin en az yüzde 15 küçülmesini bekliyor

Ukrayna, Rusya’nın Lviv’e saldırısını NATO’ya sinyal olarak değerlendirdi

Ukrayna'da yaşadıkları şehirler bombalanan Türklerin yurda gelişleri sürüyor

Ukrayna'da yaşadıkları şehirler bombalanan Türklerin yurda gelişleri sürüyor
Fransa'nın Rusya'ya sattığı silahların Ukrayna'daki savaşta kullanıldığı iddiası

Fransa'nın Rusya'ya sattığı silahların Ukrayna'daki savaşta kullanıldığı iddiası
Rusya: Ukrayna'nın, Donetsk kentine saldırısında 20 kişi öldü, 28 kişi yaralandı

Rusya: Ukrayna'nın, Donetsk kentine saldırısında 20 kişi öldü, 28 kişi yaralandı