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Dünya

Ukrayna'da Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait seramik kalıntıları bulundu

Ukrayna'nın Odessa şehrinde yapılan kazı çalışmalarında Osmanlı İmparatorluğu döneminden Türk seramik kalıntıları bulunduğu bildirildi.

Talha Yavuz   | 08.12.2020
Ukrayna'da Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait seramik kalıntıları bulundu Fotoğraf: 'Dumskaya' internet sitesi

Kiev

"Dumskaya" internet sitesinin haberine göre, kazı çalışması yöneticilerinden Andriy Krasnojon, Hacıbey Kalesi’nin kalıntılarını bulmaya çok yaklaştıklarına inandıklarını ifade etti.

Krasnojon, Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait değerli Türk seramik kalıntıları bulduklarını aktardı.

Odessa'da, Hacıbey Kalesi'nin kalıntılarına ulaşmak için kasımda arkeolojik çalışmalara başlanmıştı.

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