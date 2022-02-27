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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna'da bekleyişlerini sürdüren Türk tır şoförleri yaşadıklarını anlattı

Tır şoförü Osman Gürakar, "Odessa'ya asker ve polis girişleri kapattı. Odessa'ya ilk geldiğimizde de girişimiz zor oldu. Buradan çıkacağımız günü bekliyoruz." dedi.

Recep Bilek   | 27.02.2022
Ukrayna'da bekleyişlerini sürdüren Türk tır şoförleri yaşadıklarını anlattı Fotoğraf: Murat Semiz/ AA

Samsun

Ukrayna'nın Odessa kentinde otoparkta bekleyen Türk tır şoförleri, bölgeden güvenli bir şekilde çıkmayı bekliyor.

Tır şoförü Murat Semiz, telefon aracılığıyla AA muhabirine, Rusya'nın saldırısı nedeniyle Odessa Limanı'na yaklaşık bir kilometre uzaklıkta tır park alanında beklediklerini, firma ve aileleriyle sürekli irtibatta olduklarını söyledi.

Odessa'da ciddi sorunlar yaşandığını belirten Semiz, "Buradaki bekleyişimiz, stres altında devam ediyor. Gece 3-4'e kadar ayaktayız. Arabaların içerisinde bekliyoruz. Arada tank, tüfek sesleri geliyor. Yemek ve para konusunda sıkıntımız yok." dedi.

Dışişleri Bakanlığının en kısa sürede bu konuyu çözeceğine inandığını vurgulayan Semiz, evine ulaşacağı günü beklediğini dile getirdi.

Semiz, "Moldova almadığı için Romanya'ya giriş yapamıyoruz. 4 gündür buradayız. Odessa Limanı'ndan kereste yükledim. Kocaeli Gebze'ye götürecektik. Allah yardımcımız olsun." ifadesini kullandı.

Tır şoförü Osman Gürakar ise Türkiye'den ilk geldiklerinde askeri konvoylarla karşılaştıklarını anlatarak, "Odessa'ya asker ve polis girişleri kapattı. Odessa'ya ilk geldiğimizde de girişimiz zor oldu. Buradan çıkacağımız günü bekliyoruz. Can güvenliğimiz yok, bekliyoruz." diye konuştu.

Öte yandan tır şoförleri, cep telefonuyla bölgeden çektikleri görüntüleri de paylaştı.

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