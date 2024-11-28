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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Ülke genelindeki enerji tesislerine yönelik yoğun saldırılar yaşanıyor

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, Rus ordusunun ülke genelindeki enerji altyapısına yönelik yoğun saldırılar başlattığını kaydederek, elektrik kesintilerinin meydana geldiğini bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Ukrayna: Ülke genelindeki enerji tesislerine yönelik yoğun saldırılar yaşanıyor

Kiev

Bakan Galuşçenko sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enerji altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle Ukrayna genelinde elektrik kesintilerinin yaşandığını duyurdu.

Galuşçenko paylaşımında, "Enerji (altyapısı) tekrar düşmanın büyük saldırısı altında. Ukrayna'nın her yerinde enerji tesislerine saldırılar yaşanıyor." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo'nun ülkede acil elektrik kesintisi uygulanmasına karar verdiğini aktaran Galuşçenko, saldırılar ve elektrik kesintilerine ilişkin detayların "güvenlik durumu izin verdiğinde" açığa kavuşturulacağını kaydetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetlerine ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun başta Kiev olmak üzere ülkenin birçok bölgesine füzeleri fırlattığı bildirildi.

Ülkeye yönelik yoğun füze saldırısının devam ettiği kaydedilen açıklamada, vatandaşlara sığınaklarda kalma çağrısında bulunuldu.

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