Ukrayna, Türkiye’den 'solunum cihazı ve özel koruyucu elbise' talep etti
Ukrayna'nın Türkiye’den solunum cihazı ve özel koruyucu elbise talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından değerlendirileceği bildirildi.
Kiev
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Ukrayna’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kullanılmak üzere Türkiye’den solunum cihazı ve özel koruyucu elbise talebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından değerlendirileceği bildirildi.
Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin telefonda görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, her iki liderin dünyada yayılan Kovid-19'la ilgili görüştüğü, iki ülke vatandaşlarının korunması amacıyla alınan tedbirlerin müzakere edildiği ifade edildi.
Ukrayna ve Türkiye arasında Kovid-19 salgınıyla mücadele çabaları ve iş birliğinin koordine edilmesi için bir dizi anlaşmaya varıldığı aktarılan açıklamada, “Erdoğan, Ukrayna tarafından Türkiye’den solunum cihazı ve özel koruyucu elbise talebini değerlendireceğini dile getirdi.” ifadelerine yer verildi.
Bulgaristan sınırında kalan Ukrayna tırlarının durumu
Açıklamada, iki liderin 3 Şubat’ta yaptıkları görüşmede, Ukrayna’da Herson ve Geniçesk’te Kırım Tatarlarına yönelik konut inşaatı yapılmasına ilişkin varılan anlaşmaların uygulanmasından memnuniyet duyduğu vurgulanarak, “Zelenskiy, Kırım Tatarlarına desteğinden, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklemesinden, Kırım'ın yasa dışı ilhakını kınamasından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.” denildi.
Erdoğan ve Zelenskiy’nin Türkiye’ye giriş yasağı bulunması nedeniyle Bulgaristan sınırında kalan Ukrayna tırlarının durumunu da ele aldığı belirtilen açıklamada, Erdoğan’ın ilgili bakana talimat vererek durumun kısa sürede çözüleceğini ifade ettiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.