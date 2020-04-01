Euro
7.34
Dolar
6.70
BIST 100
89,085.13
Altın
1,588.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ukrayna, Türkiye’den 'solunum cihazı ve özel koruyucu elbise' talep etti

Ukrayna'nın Türkiye’den solunum cihazı ve özel koruyucu elbise talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından değerlendirileceği bildirildi.

Ali Cura   | 01.04.2020
Ukrayna, Türkiye’den 'solunum cihazı ve özel koruyucu elbise' talep etti

Kiev


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ukrayna’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kullanılmak üzere Türkiye’den solunum cihazı ve özel koruyucu elbise talebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından değerlendirileceği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, her iki liderin dünyada yayılan Kovid-19'la ilgili görüştüğü, iki ülke vatandaşlarının korunması amacıyla alınan tedbirlerin müzakere edildiği ifade edildi.

Ukrayna ve Türkiye arasında Kovid-19 salgınıyla mücadele çabaları ve iş birliğinin koordine edilmesi için bir dizi anlaşmaya varıldığı aktarılan açıklamada, “Erdoğan, Ukrayna tarafından Türkiye’den solunum cihazı ve özel koruyucu elbise talebini değerlendireceğini dile getirdi.” ifadelerine yer verildi.

Bulgaristan sınırında kalan Ukrayna tırlarının durumu

Açıklamada, iki liderin 3 Şubat’ta yaptıkları görüşmede, Ukrayna’da Herson ve Geniçesk’te Kırım Tatarlarına yönelik konut inşaatı yapılmasına ilişkin varılan anlaşmaların uygulanmasından memnuniyet duyduğu vurgulanarak, “Zelenskiy, Kırım Tatarlarına desteğinden, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklemesinden, Kırım'ın yasa dışı ilhakını kınamasından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.” denildi.

Erdoğan ve Zelenskiy’nin Türkiye’ye giriş yasağı bulunması nedeniyle Bulgaristan sınırında kalan Ukrayna tırlarının durumunu da ele aldığı belirtilen açıklamada, Erdoğan’ın ilgili bakana talimat vererek durumun kısa sürede çözüleceğini ifade ettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'deki Kovid-19 salgını, Orta Batı bölgesinde de hız kazanıyor
KKTC'de süt üreticilerinin sıkıntısı Türkiye'nin desteğiyle aşıldı
Sağlık Bakanlığı 'Kovid-19 immün plazma tedarik kriterleri'ni belirledi
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan 'korkutan' koronavirüs açıklaması

Benzer haberler

Ukrayna, Türkiye’den 'solunum cihazı ve özel koruyucu elbise' talep etti

Ukrayna, Türkiye’den 'solunum cihazı ve özel koruyucu elbise' talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Granada'da okunan ezanı dinledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan ile video konferansla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan ile video konferansla görüştü
Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi