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Dünya

Ukrayna, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesini kınadı.

Talha Yavuz   | 16.02.2021
Ukrayna, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı

Kiev

Ukrayna Dışişleri Bakanlığının, Twitter hesabından Türkçe yapılan paylaşımda, Irak’ın kuzeyinde Türk vatandaşlarının şehit edildiği haberinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Dost Türk halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyeler sunulan paylaşımda, "Silahsız insanların katilleri en şiddetli kınamayı hak ediyor." ifadeleri kullanıldı.


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