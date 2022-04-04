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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Son bir günde 40 Rus askeri ile 50'ye yakın askeri araç yok edildi

Ukrayna ordusunun son bir günde Rus güçlerinin dört saldırısını püskürttüğü, gün içerisinde meydana gelen çatışmalarda 40 Rus askeri ile aralarında savaş uçağı ve helikopterin de bulunduğu 50’ye yakın askeri aracın yok edildiği bildirildi.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 04.04.2022
Ukrayna: Son bir günde 40 Rus askeri ile 50'ye yakın askeri araç yok edildi Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Kiev

Ukrayna silahlı kuvvetlerinden yapılan açıklamada, son bir günde Ukrayna ordusu tarafından Rus güçlerinin 4 saldırısının püskürtüldüğü kaydedilirken gün içerisinde meydana gelen çatışmalarda 40 Rus askeri ile 43 askeri teçhizatının imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Ukrayna hava kuvvetlerinin gün içerisinde iki seyir füzesi, bir helikopter, bir Su-34 ve bir Su-35 savaş uçakları ile İl-22 hava kontrol uçağını imha ettiği de belirtildi.

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