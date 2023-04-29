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Dünya

Ukrayna: Sivastopol kentindeki patlamada 40 bin ton kapasiteli petrol tankları imha edildi

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andrey Yusov, Sivastopol kentindeki Rusya'ya ait depolama tesisine yönelik saldırıda petrol ürünleri içeren 40 bin ton kapasiteli tankların imha edildiğini bildirdi.

Ekip  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
Ukrayna: Sivastopol kentindeki patlamada 40 bin ton kapasiteli petrol tankları imha edildi Fotoğraf: Yevhen Titov/AA

Kiev

Yusov, RCB Ukrayna basınına, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki petrol depolama tesisine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıyı değerlendirdi.

Petrol depolama tesisindeki patlamada petrol ürünleri içeren toplam 40 bin ton kapasiteli 10’dan fazla tankın imha edildiğini belirten Yusov, bu petrol ürünlerinin Rusya’nın Karadeniz Filosu'na ait olduğunu anlattı.

Sivastopol’daki patlamanın Uman’dakiler dahil olmak üzere öldürülen siviller için Tanrı'nın infazı” olduğunu dile getiren Yusov, ayrıca Kırım sakinlerinin yakın zamanlarda Rus askeri tesislerinin yanında bulunmamalarını tavsiye etti.

Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırım'da bulunan Sivastopol kentindeki petrol depolama tesisinin İHA ile vurulduğunu bildirmişti.

Saldırı sonucu tesiste yangın çıktığını belirten Razvojayev, 4 tankın hasar gördüğü bilgisini paylaşmıştı.

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