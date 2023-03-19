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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşuyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Savunma kuvvetlerimiz Bahmut'u savunmaya devam ediyor

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna savunma kuvvetlerinin Bahmut şehrini savunmaya devam ettiğini bildirdi.

Ekip  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
Ukrayna: Savunma kuvvetlerimiz Bahmut'u savunmaya devam ediyor Fotoğraf: Narciso Contreras/AA

Kiev

Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çatışmaların sürdüğü Bahmut şehrindeki durumu değerlendirdi.

Ukrayna savunma kuvvetlerinin Bahmut şehrini savunmaya devam ettiğini belirten Yermak, “Savunma güçleri doğuda düşmanı geride tutmaya devam ediyor, onların Bahmut’u işgal etme planları artık başarısız oluyor. Ukrayna önde.” ifadelerini kullandı.

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