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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, ordu yönetimini değiştirme kararı aldıklarını duyurdu

Aliia Raimbekova  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, ordu yönetimini değiştirme kararı aldıklarını duyurdu

Baki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy'i atadı.

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