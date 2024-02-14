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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya'ya ait büyük çıkarma gemisini imha ettik

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya Karadeniz Filosu'na ait büyük çıkarma gemisi "Sezar Kunikov"u imha ettiklerini duyurdu.

Aliia Raimbekova  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Ukrayna: Rusya'ya ait büyük çıkarma gemisini imha ettik

Kiev

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü birimleri arasında yapılan iş birliğiyle Rusya Karadeniz Filosu'na ait büyük çıkarma gemisi "Sezar Kunikov"un imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, geminin imha edildiği sırada Kırım'da yer alan Alupka yerleşimi yakınlarında Ukrayna kara sularında bulunduğu kaydedildi.

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