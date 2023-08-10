Ukrayna: Rusya'nın Zaporijya kentine saldırısında 2 kişi öldü
Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya'nın Zaporijya kentine düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Zaporijya
Klimenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Zaporijya'ya saldırı düzenlediğini belirtti.
Saldırı sonucu yangın çıktığını aktaran Klimenko, olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Klimenko, "Zaporijya'ya saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı." dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de saldırıya ilişkin açıklamasında, Rusya'nın "savaş suçu" işlediğini vurgulayarak "Rus teröristlerine yanıt, askerlerimiz sayesinde verilecektir." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.