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Dünya

Ukrayna: Rusya'nın saldırıları sonucu Mıkolayiv'de 9 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'nın Mıkolayiv Valisi Vіtali Kim, Rus ordusu tarafından kente yapılan füze saldırısında 9 kişinin öldüğünü bildirdi.

Davit Kachkachishvili   | 13.03.2022
Ukrayna: Rusya'nın saldırıları sonucu Mıkolayiv'de 9 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Kiev

Kim, sosyal paylaşım hesabından yaptığı paylaşımında, Rus askerleri tarafından Mıkolayiv'e düzenlenen füze saldırısı sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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