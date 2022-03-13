Ukrayna: Rusya'nın saldırıları sonucu Mıkolayiv'de 9 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna'nın Mıkolayiv Valisi Vіtali Kim, Rus ordusu tarafından kente yapılan füze saldırısında 9 kişinin öldüğünü bildirdi.
Kiev
Kim, sosyal paylaşım hesabından yaptığı paylaşımında, Rus askerleri tarafından Mıkolayiv'e düzenlenen füze saldırısı sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.