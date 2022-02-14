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Dünya

Ukrayna Rusya'nın olası saldırısına karşı önleyici yaptırımlar istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırı ihtimaline karşı önleyici yaptırımların uygulanmasının en etkili yöntem olduğunu aktardı.

Talha Yavuz   | 14.02.2022
Ukrayna Rusya'nın olası saldırısına karşı önleyici yaptırımlar istiyor

Kiev

Zelenskiy, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Kiev'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesini değerlendirdiklerini belirten Zelenskiy, bu konuda Almanya ile bazı görüş ayrılıkları olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, projeyi kendileri ve bölge için güvenlik tehdidi olarak gördüklerini anlatarak, "Bunun jeopolitik bir silah olduğunu anlıyoruz. Bu nedenle Ukrayna enerji garantileri ve güvenlik garantileri talep ediyor." diye konuştu.

Ülkesi için dostlarının NATO'nun açık kapı politikasına ilişkin sağlam durmalarının önemine dikkati çeken Zelenskiy, "Ukrayna'nın tam üyeliğine AB'nin desteğine güveniyoruz. Böylesi bir adım Ukrayna halkının jeopolitik seçiminin güçlü bir sinyali olacaktır." dedi.

Scholz ile Rusya'ya karşı olası yaptırımları da ele aldıklarını belirten Zelenskiy, "Benim pozisyonum çok net ve biliniyor. Saldırganlığa karşı en etkili yöntem önleyici sinyaller uygulamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesi için NATO kapsamında silah tedarikinin önemini hatırlatan Zelenskiy, görüşmede bu konuyu da dile getirdiğini vurguladı.

Krizin barışçıl çözümüne ilişkin de görüştüklerini ifade eden Zelenskiy, "Yakın zamanda sonraki görüşmeleri gerçekleştirmeyi ve Normandiya Dörtlüsü Liderleri Zirvesi konusunda anlaşmayı umuyoruz." dedi.

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