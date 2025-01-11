Ukrayna: Rusya'nın Kursk bölgesinde 2 Kuzey Koreli askeri esir aldık
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesinde 2 Kuzey Koreli askeri esir aldığını duyurdu.
Kiev
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralı 2 askerin Kiev’e getirildiğini belirtti.
"Tüm esirler gibi bu iki Kuzey Koreli askere de gerekli tıbbi yardım sağlanmaktadır." ifadesini kullanan Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi müfettişleri tarafından ifadelerinin alındığını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.