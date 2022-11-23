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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e füze saldırısında 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği füze saldırıları sonucunda 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 23.11.2022
Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e füze saldırısında 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Kiev

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun başkent Kiev'e 31 seyir füzesi fırlattığını, Ukrayna hava savunma sistemi tarafından füzelerin 21'inin vurularak düşürüldüğünü belirtti.

Kliçko, saldırılarda aralarında 17 yaşında bir kızın da bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise yaralandığını ifade ederken, saldırılar sonucunda Kiev'in birçok semtinde su ve elektriklerin kesildiğini, kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Ülke genelinde elektrik kesintileri meydana geldi

Ukrayna enerji şirketi Ukrenergo'dan yapılan açıklamada da Rus ordusunun düzenlediği roketli saldırılar sonucunda ülke genelinde su ve elektrik kesintilerinin meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, füze saldırıları nedeniyle Kiev, Lviv, Çernihiv, Kirovograd, Odessa, Dnipropetrovsk ve Harkiv'de elektrik ve su kesintileri olduğu kaydedildi.

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