Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Kiev'e hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

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Açıklamada, saldırıda hasar gören alanlardaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Saldırıda ölenlerin sayısının 13'e yükseldiği aktarılan açıklamada, DSNS ekiplerince 34 kişinin ise kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'deki saldırıda yaralanan kişi sayısının 86'ya çıktığını bildirdi.

Rusya: Kiev'de "Flamingo" füzelerinin üretiminde rol alan tesisleri vurduk

Rusya Savunma Bakanlığırdan yapılan açıklamada ise Rus ordusunun hava, kara ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ile taarruz tipi insansız hava araçları (İHA) kullanarak Kiev, Kiev bölgesi, Dnipropetrovsk, Poltava, Çerkası ve Çernigiv bölgelerindeki askeri hedeflere kapsamlı saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırının Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki sivil altyapıya yönelik "terör saldırılarına karşılık" gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kiev'de vurulan hedefler arasında, "Flamingo" kara konuşlu uzun menzilli seyir füzeleri, "Fire Point-7" ve "Fire Point-9" operasyonel-taktik füzeleri ile "Neptun-MD" güdümlü füzeler ve hava savunma füzeleri için kontrol sistemleri üreten "Radioniks" şirketinin bulunduğu ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu şirketin "Ukrayna Hava Kuvvetlerinin muharebe kabiliyeti ile hava savunma sistemlerine karşı koyma kapasitesini doğrudan etkileyen" kilit bilimsel ve üretim merkezi olduğu aktarıldı.

Ayrıca uzun menzilli "An-196 Lyutıy" insansız hava araçları ile diğer taarruz İHA'larını üreten Atlon Avia, askeri uçaklar ve uzun menzilli İHA'ların üretim ve modernizasyonunun yapıldığı Antonov işletmesi ile tank ve zırhlı araçlar için nişangah sistemleri ve keşif ile taarruz amaçlı İHA'larda kullanılan elektronik bileşenler üreten tesislerin de vurulduğu belirtildi.

Elektronik harp sistemleri üreten bir sanayi tesisi, uzun menzilli İHA'lar ile bunlara ait mühimmat ve yedek parçaların depolandığı lojistik merkez, Kiev garnizonuna ve cephedeki Ukrayna birliklerine yakıt sağlayan akaryakıt deposu ile Ukrayna savunma sanayisine enerji sağlayan doğal gaz dağıtım istasyonlarının da hedef alındığına işaret edilen açıklamada, saldırıda belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu ve saldırının hedefine ulaştığı aktarıldı.