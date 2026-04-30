Ukrayna: Rusya'nın Dnipro kentine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada, Rusya'nın, Dnipro'ya yönelik silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda bölgedeki evler, marketler, araçlar ve bir otobüsün hedef alındığı aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, Rus ordusunun saldırısı nedeniyle Harkiv bölgesinde de 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Rus ordusu, Ukrayna'ya bir füze ve 206 SİHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Rus ordusunun dün geceden bu yana Ukrayna'ya 1 "İskender-M" tipi balistik füze ve 206 SİHA ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 172 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ukrayna: Kerç Köprüsü'nü koruyan Rus botlarına saldırı düzenledik

Ukrayna Ordusu Deniz Kuvvetleri, Rus donanmasına ait ve Kerç Köprüsü'nün güvenliğinden sorumlu iki bota yönelik saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Deniz Kuvvetlerine ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Rusya ile Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü'nü koruyan Rus botlarının hedef alındığı belirtildi.

Saldırı sonucu "Sobol" ve "Graçonok" adlı iki botun hasar gördüğü iddia edilen açıklamada, "Bu botlar, Kerç Köprüsü'nü korumak ve sabotajcılara karşı mücadele etmek için kullanılan sahil güvenlik, (Rusya Federal Güvenlik Servisi) Sınır Servisi ve Rus donanmasının kilit birimleridir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, saldırıya ait olduğu belirtilen görüntü de paylaşıldı.

Perm petrol rafinesine saldırı yapıldı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Rusya'nın Perm bölgesindeki petrol tesislerine yönelik saldırıların devam ettiği belirtildi.

Cephe hattından 1500 kilometre uzaklıkta, Perm'deki "LUKOIL-Permnefteorgsintez" petrol rafinerisine yönelik saldırının gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu, yılda yaklaşık 13 milyon ton kapasiteye sahip, hem sivil sektörüne hem de Rus ordusunun ihtiyaçlarına yakıt sağlayan Rusya'nın en büyük petrol rafinerilerinden biridir."

Açıklamada ayrıca, dün saldırı yapılan Perm petrol boru hattı kontrol istasyonuna tekrar saldırıların düzenlendiği ifade edildi.

