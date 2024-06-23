Ukrayna, Rusya'nın Belgorod bölgesindeki askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Belgorod bölgesindeki Motorlu Tüfek Alayı'nın komuta noktasına saldırı düzenlediklerini bildirdi.
Kiev
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Ukrayna Hava Kuvvetleri, Savunma Kuvvetlerinin diğer bileşenleriyle işbirliği içinde, Belgorod bölgesinin Nehoteyevka yerleşim yerinde bulunan düşmanın Motorlu Tüfek Alayı'nın komuta noktasına başarılı bir saldırı gerçekleştirdi. Muharebe çalışmalarının sonuçlarına göre patlamalar kaydedildi. Hedef başarıyla vuruldu."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.