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Dünya

Ukrayna, Rusya'nın Belgorod bölgesindeki askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Belgorod bölgesindeki Motorlu Tüfek Alayı'nın komuta noktasına saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
Ukrayna, Rusya'nın Belgorod bölgesindeki askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu Fotoğraf: Jose Colon/AA

Kiev

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ukrayna Hava Kuvvetleri, Savunma Kuvvetlerinin diğer bileşenleriyle işbirliği içinde, Belgorod bölgesinin Nehoteyevka yerleşim yerinde bulunan düşmanın Motorlu Tüfek Alayı'nın komuta noktasına başarılı bir saldırı gerçekleştirdi. Muharebe çalışmalarının sonuçlarına göre patlamalar kaydedildi. Hedef başarıyla vuruldu."

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