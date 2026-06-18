Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yoğun İHA saldırısı yaptı
Ukrayna'nın, Rusya'nın başkenti Moskova'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun saldırı düzenlediği bildirildi.
Emre Gürkan Abay
18 Haziran 2026•Güncelleme: 18 Haziran 2026
MOSKOVA
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova üzerinde 190'dan fazla Ukrayna İHA'sının hava savunma sistemlerince vurulduğunu belirtti.
İHA parçalarının düştüğü yerde gerekli çalışmaların yapıldığını aktaran Sobyanin, hava savunma sistemlerinin çalışmaya devam ettiğini ifade etti.
Sobyanin ayrıca Moskova’nın en büyük pazarlarından biri olan Sadovod alışveriş merkezinin bulunduğu alanda da saldırılar nedeniyle hasar meydana geldiğini belirterek "Herhangi bir yaralanma olmadı, acil servis ekipleri enkaz alanında çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
[1/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
[2/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
[3/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
[4/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
[5/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
[6/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
[7/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
[8/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
[9/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
[10/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
[11/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
[12/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
[13/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
[14/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
[1/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
[2/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
[3/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
[4/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
[5/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
[6/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
[7/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
[8/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
[9/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
[10/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
[11/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
[12/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
[13/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
[14/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Moskova Petrol Rafinerisi İHA’larla vuruldu
Sobyanin, daha önce yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Moskova’ya yönelik saldırıları püskürtmeye devam etmesine rağmen birkaç İHA’nın Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaşmayı başardığını aktarmış, olayın ardından oluşacak olumsuz etkileri azaltmak için bütün önlemlerin alındığını ifade etmişti.
Saldırılar sonucunda Moskova’nın çevre yolunun bazı kısımları kapatılırken sürücülere alternatif yollar öneriliyor.
Ukrayna İHA’larının saldırılarının bu yıl Moskova ve çevresine yönelik en yoğun saldırılarından biri olduğu belirtiliyor.
Yetkililer, Moskova bölgesinde de İHA saldırılarında bazı evlerin zarar gördüğünü ve önlemler alındığını bildirdi.
Moskova Petrol Rafinerisi’nin ve Sadovod alışveriş merkezinin bulunduğu yerlerde şehrin üstünü kaplayacak şekilde yoğun dumanlar çıktığı görüldü.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, Moskova Petrol Rafinerisi’nde İHA saldırısı sonucu çıkan yangına ilişkin bilgi verdi.
Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirten Sobyanin, rafineride yaralanan olmadığını ve kalan bölgelerde söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Moskova Belediyesi, şehirdeki akaryakıt tedarikinin normal şekilde sürdüğünü, kentteki tüm akaryakıt istasyonlarının çalıştığını bildirmişti.
Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, Moskova’daki Şeremetyevo, Vnukovo, Domodedovo ve Jukovski havalimanlarının geçici olarak uçuş kabul etmediği ve uçuş göndermediği bildirildi.
Moskova bölgesindeki sivil havacılık faaliyetlerinin özel kontrol altında tutulduğuna işaret edilen açıklamada, kısıtlamaların uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulandığı kaydedildi.
Açıklamada, yolculara destek için havalimanlarında ek personel görevlendirildiği, terminal hizmetlerinin güçlendirilmiş çalışma düzenine geçtiği ve terminallerdeki durumun sakin seyrettiği aktarıldı.
Rusya’nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot’tan yapılan başka bir açıklamada, uçuşun iptal edilmesi halinde yolcuların havalimanına gelmemesi, bilet iadesi veya değişiklik işlemlerini Aeroflot’un internet sitesi ya da mobil uygulama üzerinden uzaktan yapılması gerektiğini duyurdu.
Moskova havalimanlarındaki iptallerin yaklaşık 8 bin yolcuyu etkilediği bildirildi
Rusya Tur Operatörleri Birliğinden yapılan açıklamada, Moskova havalimanlarında uçuş iptalleri ve gecikmeler nedeniyle oluşan duruma ilişkin bilgi verildi.
İlk değerlendirmelere göre durumun yaklaşık 8 bin yolcuyu etkilediği belirtilen açıklamada, bu yolcuların Moskova'dan yurt dışına gitmesi veya Rusya'ya dönmesi gereken yolcular olduğu ifade edildi.
Açıklamada, tur operatörlerinin iptal edilen uçuşlardaki müşterileri için biletleri yeniden düzenlediği, Rusya'dan uçuşların iptal edilmesi veya gecikmesi nedeniyle yurt dışında kalmak zorunda kalan turistlerin durumunun da yakından takip edildiği belirtildi.
Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Moskova bölgesinde 16 kişi yaralandı
Rusya’nın Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, sosyal medya hesabından, Ukrayna ordusunun Moskova bölgesine yönelik İHA saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.
Bölgedeki Jukovskiy şehrinde İHA’nın çok katlı binaya isabet ettiğini ve bina sakinlerinin tahliye edildiğini belirten Vorobyov, saldırı sonucu, Lyubertsi kentinde spor salonu ile sanayi tesisinin hasar gördüğünü, Kotelniki kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde de yangın çıktığını kaydetti.
Vorobyov, "İHA saldırısı sonucu Moskova bölgesinde 2'si çocuk 16 kişi yaralandı. Yaralılara tıbbi destek sağlanıyor. Saldırıların ardından gerekli çalışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, Rusya'nın Moskova bölgesine uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlediklerini duyurdu
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'daki hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdüklerini belirtti.
Zelenskiy, bu gece yeniden Moskova bölgesine uzun menzilli saldırılar gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Moskova'daki petrol rafinerisine son bir haftada ikinci kez saldırı düzenlendiğine dikkati çeken Zelenskiy, Rusya'nın Rostov bölgesindeki hedeflere de saldırdıklarını kaydetti.
Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerde Rus ordusuna ait hedeflere yönelik de saldırılar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu, şehirlerimiz ve yerleşim yerlerimize yönelik Rus saldırılarına tamamen adil bir yanıttır." görüşünü paylaştı.
Ukrayna ordusunun füze ve insansız sistemler komutanlıklarına teşekkür eden Zelenskiy, "Tüm müttefiklerimiz, bugünlerde orta ve uzun menzilli saldırılarımızın isabetliliğini ve etkililiğini takdir etti. Bu savaşı bitirme zamanı geldi ve Rusya, diplomasi konusunda gerekli adımları atmalıdır." ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.