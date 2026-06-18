Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yoğun İHA saldırısı yaptı

[1/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

[2/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

[3/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

[4/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

[5/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

[6/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

[7/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

[8/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

[9/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

[10/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

[11/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

[12/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

[13/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

[14/14] Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırının ardından rafineriden siyah dumanlar yükselirken ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.