Ukrayna: Rusya'da Saratov Petrol Rafinerisi ile Engels Askeri Havaalanı'na saldırılar düzenledik Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki Saratov Petrol Rafinerisi ile Engels Askeri Havaalanı'na saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın bu gece Rusya'daki hedeflere düzenlediği hava saldırılarına ilişkin bilgi paylaştı.

Uzun menzilli silahlarla Rusya'ya yönelik saldırılarını sürdürdüklerini vurgulayan Zelenskiy, "Bu gece Rusya'nın Saratov kentinde, cephe hattının 600 kilometreden fazla uzağında, iki stratejik tesis aynı anda vuruldu, Saratov Petrol Rafinerisi ve Engels Askeri Havaalanı." ifadesini kullandı.

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Zelenskiy, ayrıca Rusya'nın Kaluga bölgesindeki Lyudinovskaya petrol deposuna da saldırı yapıldığını, Bryansk bölgesinde ise saldırı dronlarının depolama ve fırlatma alanının da hedef alındığını açıkladı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın düzenlediği saldırılara ait olduğu belirtilen bazı görüntüleri de paylaştı.

“Rusya bu hafta yaklaşık 1900 İHA, 1600'e yakın güdümlü bomba ve 144 füze ile saldırdı”

Bunun yanı sıra, Zelenskiy, son bir hafta boyunca ülkesine yönelik hava saldırılarını değerlendirdi.

Zelenskiy, Rus ordusunun bu süreç içerisinde Ukrayna'nın farklı bölgelerine yaklaşık 1900 İHA ile 1600'e yakın güdümlü bomba ve farklı tipte 144 füze fırlattığını belirterek, "Bu hafta 16 bölgemiz saldırı altındaydı." ifadesini kullandı.

Bu saldırılarda yüzlerce konutun hedef alındığını aktaran Zelenskiy, toplamda 1000'den fazla yapının hasar gördüğünü açıkladı.

Zelenskiy ayrıca, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın Sumi bölgesine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Rusya'nın balistik füze üretimine daha fazla kaynak ayırmaya başladığını kaydeden Zelenskiy, "Yaptırımlar genişletilmeli ve işe yaramalıdır." ifadesine yer verdi.

Rusya: Ukrayna limanları ile Karadeniz'de askeri malzeme taşıyan kuru yük gemisini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan limanlara ve deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve saldırı amaçlı insansız hava araçlarıyla Odessa Limanı'nda Ukrayna ordusuna ikmal amacıyla kullanılan yakıt depolarının vurulduğu kaydedilen açıklamada, Nikolayev Limanı'nda ise insansız deniz araçlarının kullanılması amacıyla dönüştürülen bir deniz römorkörünün hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Karadeniz'de Zatoka yerleşim biriminin 8 kilometre doğusunda askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğu ifade edildi.

Öte yandan, Rusya'nın Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saratov bölgesine İHA saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Saldırı sonucu bölgedeki Engels kentinde çok katlı bir binanın hasar gördüğünü aktaran Busargin, "2 kişi yaşamını yitirdi. Bina sakinlerine geçici konaklama sağlanacak. Olay yerinde çalışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.

Busargin, İHA saldırısı sonucu bölgenin idari merkezi Saratov şehrinde de yaralananlar olduğunu kaydetti.

Ukrayna'ya ait 635 İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece Ukrayna'ya ait 635 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, İHA'ların, Moskova ile Azak Denizi ve Karadeniz'in de aralarında bulunduğu çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.

Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısında Udmurtya'da 3 kişi yaşamını yitirdi

Udmurtya Cumhuriyeti'nin Başkanı Olga Abramova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın saldırı girişiminin püskürtüldüğünü, 2 İHA'nın havada imha edildiğini belirtti.

Saldırı sonucu kuzey bölgesinde bir sivil aracın hasar gördüğünü kaydeden Abramova, "Maalesef 3 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi hastanede, bunlardan birisi çocuk." ifadelerine yer verdi.

Saldırıda zarar görenlere gerekli yardımın sağlandığı bilgisini paylaşan Abramova, "Bu eylem, anlamsızlığıyla canavarca bir eylem. Bu insanlar kesinlikle askeri hedef değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Samara bölgesindeki Wildberries lojistik merkezinde İHA saldırısı nedeniyle yangın çıktı

Wildberries'ten yapılan açıklamada, Ukrayna'nın şirkete ait tesise yönelik İHA saldırısına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Şirketin Samara bölgesindeki lojistik merkezine düzenlenen İHA saldırısının ardından yangın çıktığı belirtilen açıklamada, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği ve olayda ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığı bildirildi.

Ukrayna, Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait tesislere son dönemde yoğun saldırılar düzenliyor.

Rosatom: Karadeniz’de İHA saldırısına uğrayan konteyner gemisi battı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom bünyesindeki FESCO'ya ait konteyner gemisi "Yanina"nın Karadeniz'de insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğramasının ardından battığı, 17 kişilik mürettebatın kurtarıldığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Bakanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki 3 farklı petrol rafinerisi ile Rusya bandıralı konteyner gemisi "Yanina"ya yönelik saldırılar düzenlendiğini belirtmişti.