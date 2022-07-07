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Dünya

Ukrayna: Rusya, yakında Zaporjiya’ya yeni bir saldırı başlatabilir

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rusya’nın yakında Zaporjiya’ya yeni bir saldırı başlatabileceğini söyledi.

Meiramgul Kussainova   | 07.07.2022
Ukrayna: Rusya, yakında Zaporjiya’ya yeni bir saldırı başlatabilir

Ukraine

RBK Ukrayna sitesinde yer alan habere göre, Malyar, yerel televizyon kanallarının ortak yayınında yaptığı açıklamada, Rusya’nın Zaporjiya yönünde en az 5 tabur taktik grubunu takviye ettiğini bildirdi.

Malyar, “Zaporjiya ve Novopavlovsk yönlerinde düşmanın Zaporjiya’ya bir saldırı gerçekleştirmesi veya birimlerimizi kuşatmak için Velika Novoselovka-Pokrovskoye yönünde sapma yapması söz konusu.” dedi.


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