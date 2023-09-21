Ukrayna: Rusya, ülke geneline 43 seyir füzesiyle saldırı düzenledi
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gece ülke geneline yönelik 43 seyir füzesiyle havadan saldırı düzenlediğini bildirdi.
Harkiv
Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece 10 Rus uçağının çeşitli yerlerden, başta başkent Kiev olmak üzere farlı kentlere aralıklarla 43 seyir füzesi fırlattığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu füzelerin 36'sının Ukrayna hava savunma sistemlerince düşürüldüğü kaydedildi.
Harkiv'deki saldırıda 2 kişi yaralandı
Harkiv Bölgesi Askeri İdareden yapılan açıklamada da Rusya'nın kente yönelik 6 adet S-300 füzesiyle saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, saldırı sonucu 2 kişinin yaralandığı, bir işletmenin ve etrafındaki binaların hasar gördüğü aktarıldı.
Olay yerinde bulunan AA ekibi, saldırı sonrası oluşan yıkıntı ve çalışmaları görüntüleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
Saldırıda zarar gören su borularının tadilatı devam ederken füzenin isabet etmesi ile oluşan çukur da dikkati çekti.
Harkiv'deki su işletmesinin müdürü İgor Voronenko, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırı sonucu su borusunun hasar gördüğünü belirterek, şunları söyledi:
"3 sokaktaki binalar susuz kaldı. Bu sorunun ortadan kaldırılması için çalışmalara başladık. Su sağlanana kadar çalışmalara devam edeceğiz. Her bir yıkım bizim için büyüktür. Çünkü bunun ortadan kaldırılması insan ve finans kaynağı gerektiriyor."
Rusya: Ukrayna'da askeri sanayi tesisleri ve sabotaj grupları eğitim merkezlerini vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri sanayi tesisleri ve sabotaj gruplarının eğitim merkezlerini uzun menzilli füzelerle vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik yaptığı saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri, havadan atılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle ve insansız hava araçlarıyla askeri sanayi tesisleri, elektronik istihbarat merkezleri ve Ukrayna ordusunun sabotaj grupları eğitim merkezlerine grup saldırısı gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.
Saldırıların amacına ulaştığı kaydedilen açıklamada, belirlenen hedeflerin yok edildiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.