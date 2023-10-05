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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya’nın Groza köyünde sivil tesisi bombalaması sonucu 49 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna, Rusya’nın, Kupyansk ilçesine bağlı Groza köyünde sivil tesisi bombalaması sonucu 49 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu.

Aliia Raimbekova  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
Ukrayna: Rusya’nın Groza köyünde sivil tesisi bombalaması sonucu 49 kişi hayatını kaybetti

Kiev

Rusya’nın, Kupyansk ilçesine bağlı Groza köyünde sivil tesisi bombalaması sonucu en az 48 kişi hayatını kaybetti

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