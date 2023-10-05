Ukrayna: Rusya’nın Groza köyünde sivil tesisi bombalaması sonucu 49 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna, Rusya’nın, Kupyansk ilçesine bağlı Groza köyünde sivil tesisi bombalaması sonucu 49 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kiev
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