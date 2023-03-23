Ukrayna: Rusya’nın Bahmut’ta gücü tükeniyor, yakında bu fırsattan yararlanacağız
Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy, çatışmaların sürdüğü Bahmut şehrinde Rusya’nın gücünün tükenmeye başladığını ve yakında bu fırsattan yararlanacaklarını bildirdi.
Kiev
Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın "asker ve teçhizat kayıplarına rağmen" ne pahasına olursa olsun Bahmut’u ele geçirme umudunu bırakmadığını belirtti.
Rusya’nın Bahmut yönündeki ana güçlerini, Rus güvenlik şirketi Wagner’in savaşçılarının oluşturduğuna işaret eden Sırskiy, “Onlar, büyük kayıplar veriyor ve gücü tükeniyor. Bir zamanlar Kiev, Harkiv, Balakliya ve Kupyansk’ta yaptığımız gibi çok yakında bu fırsattan yararlanacağız.” ifadelerini kullandı.
Sırskiy, Rus ordusunun kesintisiz saldırıları altında cephedeki Ukrayna askerlerinin dayanıklılık, cesaret ve yiğitlik sergilediklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.