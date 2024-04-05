Ukrayna: Rusya, Harkiv ve Zaporijya şehirlerine güdümlü hava bombaları ve füzelerle saldırdı
Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya'nın gündüz saatlerinde Zaporijya ve Harkiv kentlerine güdümlü hava bombaları ve füzelerle saldırdığını bildirdi.
Kiev
Klimenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bugün Harkiv'e ve Zaporijya'ya saldırı düzenlediğini belirtti.
Rus ordusunun Harkiv'e saldırıda güdümlü hava bombaları, Zaporijya'ya saldırıda da füzeler kullandığını aktaran Klimenko, "saldırının gündüz saatlerinde, sokaklarda çok sayıda insan ve çocuk varken gerçekleştirildiğini" kaydetti.
Klimenko, saldırı sonucunda en az biri çocuk 20'den fazla kişinin yaralandığını, ölenlerin de olduğunu aktararak, "Zaporijya'da yaralananlar arasında Ukrayna basınından 2 gazeteci de bulunuyor. Onlar olay yerinde çalışırken, ateş altında kaldılar." ifadelerini kullandı.
Zaporijya Bölgesi Askeri İdare Başkanı İvan Fedorov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zaporijya'ya düzenlenen füze saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü ağır 13 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.