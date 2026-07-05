Ukrayna: Rusya, bir haftada 106 füze ve yaklaşık 2 bin 200 SİHA ile saldırdı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada ülkesine yönelik saldırılarda 106 füze, yaklaşık 2 bin 200 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve 1730'dan fazla güdümlü bomba kullandığını bildirdi.