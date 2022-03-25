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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya, Azak Denizi’nde gemi filosuna takviye yapıyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın Azak Denizi’nde gemi filosuna takviye yaptığını bildirdi.

Meiramgul Kussainova   | 25.03.2022
Ukrayna: Rusya, Azak Denizi’nde gemi filosuna takviye yapıyor

Ukraine

Genelkurmay Başkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rus birliklerinin başkent Kiev’in ablukası ve Donetsk ile Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına erişim gibi ana hedeflerine ulaşamadığı kaydedildi.

Rus birliklerinin işgal ettikleri Kırım ile Donetsk bölgesi arasında kara koridorunun oluşturulmasında kısmen başarı elde ettiği belirtilen açıklamada, “Düşman, Azak Denizi’nde gemi filosunu artırıyor. Küçük bir mayın tarama gemisi 'Valentin Pikul', bir füze gemisi 'Naberejnye Çelnyi' ve iki çıkarma gemisinin Kerç Boğazı’ndan kuzey yönüne geçtiği kaydedildi.” bilgisi verildi.

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