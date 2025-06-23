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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya, 159 İHA ve Kuzey Kore'ye ait füzeler dahil 16 füze ile saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, ülkesine 159 adet insansız hava aracı (İHA) ve Kuzey Kore balistik füzesi dahil 16 füzeyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Ukrayna: Rusya, 159 İHA ve Kuzey Kore'ye ait füzeler dahil 16 füze ile saldırdı

Kiev

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusların, gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ve ülkenin farklı bölgelerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

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Saldırıda, 159 adet İHA ve 16 adet füzenin kullanıldığını aktaran Zelenskiy, "Ön verilere göre, Kuzey Kore'nin balistikleri de kullanıldı." bilgisini paylaştı.

Çoğu füze ve İHA'nın havada imha edildiğini kaydeden Zelenskiy, Kiev'e yapılan saldırıda 5 apartmanın hasar gördüğünü vurguladı.

Zelenskiy, mevcut bilgilere göre saldırı sonucu Kiev'de 6 kişinin öldüğünü, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Rusya'nın, ABD'nin İran nükleer programına düzenlediği saldırıya tepki verdiğini ve Ukrayna'ya, İran'ın ürettiği "Şahed" tipi İHA'larla saldırdığını belirten Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Moskova bugün, Rus ordusunun, Rus-İran (ortak yapımı) Şahed ve füzelerle Kiev'in, diğer şehir ve yerleşim yerlerinin sivil altyapılarına yönelik tamamen alaycı bir saldırı düzenlenmesinin ardından sessizliğini koruyor."

Bugün İngiltere'de temaslarda bulunacağını aktaran Zelenskiy, burada gerçekleştireceği görüşmelerde, Rusya'ya yönelik baskının artırılması gibi konuları ele alacağını dile getirdi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun başkente yönelik düzenlediği saldırıda 19 kişinin yaralandığını aktardı.

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