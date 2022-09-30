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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Ruslar Zaporijya'da sivillerin bulunduğu konvoyu füzeyle vurdu

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde sivillerin yer aldığı araç konvoyunun, Rus güçlerce vurulduğu bildirildi.

Ruslan Rehimov, Emre Gürkan Abay   | 30.09.2022
Ukrayna: Ruslar Zaporijya'da sivillerin bulunduğu konvoyu füzeyle vurdu

Kiev

Zaporijya Valisi Oleksandr Starukh, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerin Zaporijya'dan çıkan sivil konvoyu füzelerle vurduğunu iddia etti.

Starukh, ilk belirlemelere göre saldırıda en az 23 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko ise saldırıda 23 can kaybının yanı sıra 35 sivilin de yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko ise konvoya S-300 füze sistemleriyle 16 füze atıldığını öne sürdü.

Rusya, Zaporijya'daki saldırının Ukrayna ordusunca yapıldığını öne sürdü

Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde sivillerin yer aldığı araç konvoyunun Ukraynalı güçlerce vurulduğunu iddia etti.

Zaporijya’daki Rusya yanlısı sözde yönetimden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Zaporijya'dan çıkan sivil konvoyu füzelerle vurduğu belirtildi.

Açıklamada, konvoyun Rus ordusunca kontrol edilen bölgeye geçişe hazırlandıkları sırada düzenlenen saldırıda 23 sivilin öldüğü, 34 sivilin ise yaralandığı kaydedildi.

Ukrayna, söz konusu saldırının Rusya tarafından yapıldığını öne sürmüştü.

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