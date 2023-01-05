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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus Ortodoks Kilisesi'nin "Noel ateşkesi" açıklaması propaganda unsuru

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill'in, 6-7 Ocak'taki Ortodoks Noeli döneminde Ukrayna’da ateşkes yapılması çağrısında bulunmasının propaganda unsuru olduğunu savundu.

Davit Kachkachishvili   | 05.01.2023
Ukrayna: Rus Ortodoks Kilisesi'nin "Noel ateşkesi" açıklaması propaganda unsuru Fotoğraf: Diego Herrera Carcedo/AA

Kiev

Podolyak, Twitter hesabından, Ortodoks Noeli döneminde Ukrayna’da ateşkes yapılması çağrısını değerlendirdi.

Rus Ortodoks Kilisesi'ni, Rusya'yı Ukraynalılara karşı soykırım yapmaya çağırmak ve toplu katliamı teşvik etmekle suçlayan Podolyak, kilisenin Rusya'nın daha da askerileştirilmesine destek verdiğini savundu.

Podolyak, "Dolayısıyla Rus Ortodoks Kilisesi'nin Noel ateşkesiyle ilgili açıklaması alaycı bir tuzak ve bir propaganda unsurudur." ifadesini kullandı.

Patrik Kirill, açıklamasında, Ortodoks Noeli döneminde Ukrayna’da taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Ateşkesin, 6 Ocak öğle saatlerinden 7 Ocak gecesine kadar uygulanması gerektiğini belirten Patrik Kirill, böylelikle Ortodoksların kiliselerdeki törenlere katılabileceğini ifade etmişti.

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